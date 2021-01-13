Республиканцы отказались собирать сенат для импичмента Трампу

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать сенат для рассмотрения импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.

Как пишет издание, Макконнелл отказался собрать сенат, находящийся на каникулах, «в пятницу и вообще до 19 января». Таким образом план демократов досрочно отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.

Ранее импичмент Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Демократы могут вынести президенту импичмент большинством голосов, после чего дело переходит в сенат.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Голосование по документу в палате представителей Конгресса станет уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Сам Трамп считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.