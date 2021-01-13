Мир
 
Последние новости
Монастырь опального схимонаха Сергия штурмовали бойцы «Альфы»
Республиканцы признали вину Трампа за штурм Капитолия
Трамп обратился к сторонникам на фоне импичмента
В России научились подавлять коронавирус с помощью змеиного яда
Навального объявили в розыск
Плющенко согласился подраться с хореографом из группы Тутберидзе
Пелоси объяснила угрозу Трампа на дебатах об импичменте
Алеся Кафельникова снялась в обнажающем грудь топе в новой фотосессии
Доктор Мясников засомневался в естественном происхождении коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

Республиканцы отказались собирать сенат для импичмента Трампу

Перейти в «Мою Ленту»
Митч Макконнелл
Митч Макконнелл
Фото: Kevin Dietsch / Reuters

Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл отказался собирать сенат для рассмотрения импичмента действующему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на представителей Макконнелла.

Как пишет издание, Макконнелл отказался собрать сенат, находящийся на каникулах, «в пятницу и вообще до 19 января». Таким образом план демократов досрочно отстранить Трампа до истечения его полномочий не состоится.

Ранее импичмент Трампу прошел процедурное голосование в палате представителей. Демократы могут вынести президенту импичмент большинством голосов, после чего дело переходит в сенат.

Штурм Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего главы государства, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого президентом был избран демократ Джо Байден.

Демократы обвинили действующего президента в подстрекательстве к мятежу и направили в Конгресс резолюцию о его импичменте. Голосование по документу в палате представителей Конгресса станет уже второй попыткой отстранить Трампа от должности. Сам Трамп считает свою речь перед сторонниками 6 января, после которой начались беспорядки, полностью допустимой.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Listen Watch live coverage of the House proceedings. (The Post) LIVE UPDATES Pelosi opens debate by calling Trump ‘a clear and present danger’
Сотни бойцов Нацгвардии направили в Капитолий на время дебатов об импичменте
Рейтинг Трампа упал до минимума
В Конгрессе начали обсуждать импичмент Трампа