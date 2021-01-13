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Рейтинг Трампа упал до минимума

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Фото:Jim Bourg / Reuters

Рейтинг президента США Дональда Трампа, срок полномочий которого истекает в полдень 20 января, упал до минимума за все время его правления. Об этом свидетельствуют данные опроса Morning Consult и Politico.

Как выяснилось, в настоящее время действия главы государства одобряет 34 процента американцев. Отмечается, что это соответствует и другим опросам, которые показывали снижение рейтинга Трампа примерно на 10 пунктов с момента штурма его сторонниками Капитолия 6 января.

Politico также пишет, что все четыре года у власти рейтинг республиканца был достаточно стабильным и колебался в районе 40 процентов. Теперь же избиратели-демократы презирают президента, а среди республиканцев его поддержка снизилась с 83 процентов в декабре 2020-го до 75 процентов.

Ранее в палате представителей Конгресса США начали обсуждать вопрос об импичменте Трампа.

До этого законодатели поддержали призыв к вице-президенту Майку Пенсу воспользоваться 25-й поправкой к Конституции США, чтобы отстранить Трампа. Он ее применять не стал.

Президента после штурма Капитолия обвинили в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности, пусть и за неделю до окончания полномочий. Если конгрессмены одобрят резолюцию, Трамп станет единственным в истории американским лидером, в отношении которого два раза инициировали процедуру импичмента.

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