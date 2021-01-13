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В Конгрессе начали обсуждать импичмент Трампа

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Jim Bourg / Reuters

В палате представителей, нижней палате Конгресса США, начали обсуждать вопрос об импичменте президента страны Дональда Трампа. Трансляцию заседания ведет Bloomberg.

Законодатели обсудят порядок, в котором пройдут дебаты, и сделают предварительные заявления, а затем состоятся дебаты. После дебатов палата представителей проголосует по вопросу отстранения главы государства.

Ранее сообщалось, что палата представителей Конгресса США призвала вице-президента страны Майка Пенса отстранить Трампа от должности. Конгрессмены обратились с таким призывом несмотря на то, что Пенс заранее отказался выполнять 25-ю поправку к Конституции. «За» проголосовали 223 законодателя, «против» — 205.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен вице-президент.

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