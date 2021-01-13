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Палата представителей США призвала Пенса отстранить Трампа от должности

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Майк Пенс
Майк Пенс
Фото: Erin Schaff / Reuters

Палата представителей Конгресса США призвала вице-президента страны Майка Пенса отстранить американского лидера Дональда Трампа от должности. Об этом пишет CNN.

Такое решение приняли несмотря на то, что Пенс заранее отказался выполнять 25-ю поправку к Конституции. За проголосовали 223 депутатов, против — 205.

Один член Республиканской партии поддержал инициативу об отстранении Трампа. Ни один демократ не проголосовал против резолюции. Согласно ей, вице-президент должен воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. Если Трамп не уйдет в отставку, члены Демпартии угрожают импичментом по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Ранее Пенс написал спикеру палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что 25-я поправка «не является средством наказания и узурпации», и ее применение против Трампа «создало бы ужасный прецедент». Он призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.

Ранее палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении действующего президента США. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.

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