Пенс выступил против использования 25-й поправки против Трампа

Вице-президент США Майк Пенс уведомил в письменном виде спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, что он против использования 25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить главу государства Дональда Трампа от власти. Текст письма опубликовал NBC News в Twitter.

«Сейчас, когда от срока президента остается всего восемь дней, вы и фракция демократов требуете, чтобы я и кабинет задействовали 25-ю поправку. Я не считаю, что подобные действия соответствуют интересам нашей страны или соответствуют нашей конституции», — отметил Пенс.

По его словам, 25-я поправка к Конституции «не является средством наказания и узурпации», и ее применение против Трампа «создало бы ужасный прецедент».

Пенс призвал конгресс избегать действий, которые могут еще больше расколоть общество или привести к росту конфронтации.

Ранее палата представителей Конгресса США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу. Демократы также представили конгрессу резолюцию об отстранении действующего президента США. Политика обвиняют в подстрекательстве к мятежу, а также в том, что он «поставил под серьезную угрозу безопасность Соединенных Штатов и правительственные институты». По мнению членов палаты представителей, Трамп остается угрозой нацбезопасности и демократии, из-за этого его следует отстранить от должности.

25-я поправка к Конституции США была принята после смерти президента Джона Кеннеди. Она предусматривает возможность отстранения главы государства в случае его недееспособности, а также позволяет разрешить ситуации, когда болезнь или смерть лидера не позволяют ему ни исполнять обязанности, ни уйти в отставку. Исполнять обязанности президента до инаугурации нового главы государства должен будет вице-президент.