Стало известно о решении Пенса пойти на инаугурацию Байдена

Вице-президент США Майк Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом стало известно телеканалу NBC News от знакомого с решением Пенса источника.

Ранее Джо Байден пригласил Майка Пенса на свою инаугурацию. При этом он назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. Кроме того, избранный президент выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.