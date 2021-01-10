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Стало известно о решении Пенса пойти на инаугурацию Байдена

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Майк Пенс
Майк Пенс
Фото: Reuters

Вице-президент США Майк Пенс решил пойти на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января. Об этом стало известно телеканалу NBC News от знакомого с решением Пенса источника.

Ранее Джо Байден пригласил Майка Пенса на свою инаугурацию. При этом он назвал хорошим решение действующего американского главы Дональда Трампа не посещать мероприятие, о котором тот заявил ранее. Кроме того, избранный президент выразил уверенность в том, что инаугурация пройдет безопасно и без проблем.

7 января Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Он набрал более 270 голосов выборщиков. Днем ранее протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих.

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