Мир
 
Последние новости
Российский хоккеист Капризов рассказал об адаптации к жизни в США
Шойгу сравнил с «триллером похлеще голливудского» визит Путина в Дамаск
Стала известна реакция Трампа на утверждение Байдена президентом
Выстрел охранника Капитолия в женщину-ветерана попал на видео
Число умерших в России пациентов с коронавирусом превысило 60 тысяч
Трое россиян вошли в список главных разочарований молодежного чемпионата мира
Раскрыта новая схема мошенничества по телефону
Украинский националист заявил о деморализованных военных
Путин обратился к россиянам в Рождество
Новости партнеров
Прослушать новость

Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Байдена президентом

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Конгресс США на фоне беспорядков утвердил избрание Джо Байдена президентом. Об это сообщает РИА Новости.

Байден набрал более 270 голосов выборщиков.

Заседание Конгресса продолжалось 10 часов. Оно стало одним из самых долгих в истории.

6 января протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Четыре человека погибли в ходе протестов в Вашингтоне
В России отреагировали на протесты в США фразой «демократия захромала на обе ноги»
Последствия погрома в здании Капитолия попали на видео