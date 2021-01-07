В России отреагировали на протесты в США фразой «демократия захромала на обе ноги»

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отреагировал на протесты в США фразой «демократия захромала на обе ноги. Соответствующий пост сенатор сделал на своей странице в Facebook.

По его словам, Вашингтон утратил право навязывать курс другим странам. «Праздник демократии закончился. Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», — написал он.

В качестве причин, которые сподвигли американцев на протесты, Косачев назвал «самовлюбленность, эксцентричность и авантюризм» президента США Дональда Трампа.

6 января протестующие сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от протестующих. Бывший президент США Барак Обама обвинил Трампа в разжигании насилия.

По последним данным, в ходе протестов погибли четыре человека.