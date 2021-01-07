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Здание Капитолия очистили от сторонников Трампа

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Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента Politico Хьюго Лоуэлла.

По его информации, ворвавшихся в здание Конгресса несколько часов назад демонстрантов выводят через Западный и Восточный входы Капитолия.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената 6 января. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джо Байден. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.

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