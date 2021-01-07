Байден призвал Трампа потребовать окончания осады Капитолия

Избранный президент США Джо Байден призвал действующего американского лидера Дональда Трампа потребовать окончания осады Капитолия. Об этом сообщает The Washington Post.

Демократ отметил, что глава государства должен немедленно выступить по телевидению и потребовать прекратить осаду конгресса. «Достаточно!», — заявил политик, признавшись, что «шокирован происходящим».

Ранее Трамп выступил с обращением к своим сторонникам. Политик призвал протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия в Вашингтоне, идти домой. «Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — отметил он.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джа Байден. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса.