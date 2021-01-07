Трамп опубликовал видеообращение к протестующим в Вашингтоне сторонникам

Действующий президент США Дональд Трамп выступил с обращением к своим сторонникам. Видео он опубликовал в своем Twitter-аккаунте.

Политик призвал протестующих, ворвавшихся в здание Капитолия в Вашингтоне, идти домой. «Я понимаю вашу боль, я слышу ваши сердца: выборы украли у нас. Но вы должны должны идти домой сейчас, идти с миром», — отметил он.

Трамп добавил, что граждане должны уважать людей, которые занимаются поддержанием закона и порядка».

Ранее Трамп попросил своих сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. «Пожалуйста, поддержите нашу столичную полицию и правоохранителей. Они по-настоящему на стороне нашей страны. Оставайтесь мирными!» — сказал глава государства.

Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил демократ Джа Байден. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса.