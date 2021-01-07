Байден обратился к нации

Избранный президент США Джо Байден выступает с экстренным обращением к нации. Об этом сообщает The Washington Post.

Политик заявил, что происходящее в Капитолии — это мятеж, а не протест. «Я призываю эту банду уйти и позволить демократии работать», — сказал он.

Протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, согласно которым на президентских выборах победил Байден. Позже один из протестующих получил огнестрельное ранение в грудь в здании американского конгресса. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.