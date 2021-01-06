Пентагон отказался направить Нацгвардию на помощь Капитолию

Пентагон отказался направить войска Национальной гвардии на помощь Капитолию, куда ворвались протестующие сторонники президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил журналист газеты The Washington Post Аарон Дэвис со ссылкой на источники.

«Источник сообщил мне, что Министерство обороны только что отклонило запрос официальных лиц округа Колумбия на размещение Национальной гвардии в Капитолии США», — написал репортер.

Ранее сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около Капитолия в Вашингтоне. Полиция применила для их разгона слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек. Протестующие ворвались в здание и окружили зал сената. Сенат и Палата представителей прервали заседание. Сам Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию.