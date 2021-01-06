Протестующие в Вашингтоне ворвались в Капитолий

Протестующие сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне и окружили зал Сената. Об этом заявил американский сенатор Джеймс Лэнкфорд, передает Telegram-канал РИА Новости.

Сенат и Палата представителей прервали заседание, на котором обсуждались возражения против прошедшего голосования в штате Аризона.

Ранее сообщалось, что сторонники Трампа вступили в столкновения с полицией около здания Капитолия в Вашингтоне. Полиция применяет для разгона сторонников Трампа слезоточивый газ и оружие нелетального действия, пострадали несколько человек.