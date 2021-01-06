Тысячи сторонников Трампа собрались на митинге в Вашингтоне

@JennPellegrino / Twitter

Тысячи сторонников Дональда Трампа собрались в Вашингтоне на митинге, где ожидается выступление действующего президента США. Соответствующие кадры опубликованы журналисткой OAN Дженн Пеллегрино в Twitter.

На видео видно огромную толпу людей, собравшихся неподалеку от Белого дома и Монумента Вашингтону. Многие из них держат флаги США и баннеры в поддержку действующего президента.

Ранее Трамп заявил о том, что тысячи людей, которые выступают против победы на выборах главы государства «леворадикальных демократов», наводнили Вашингтон. По его словам, прибывшие в город граждане не позволят избранному президенту Джо Байдену и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах. Трамп отметил, что жители США «больше не будут этого терпеть». В ночь на среду в американской столице прошли акции протеста сторонников действующего президента, в ходе которых произошли стычки с полицией.

В среду пройдет специальное заседание Конгресса США, на котором должны быть утверждены итоги голосования коллегии выборщиков. Накануне Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги прошедших 3 ноября президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах.

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