Трамп рассказал о тысячах «наводнивших Вашингтон» противников Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о том, что тысячи людей, которые выступают против победы на выборах главы государства «леворадикальных демократов», наводнили Вашингтон. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, прибывшие в город граждане не позволят избранному президенту Джо Байдену и его сторонникам «украсть победу» республиканцев на выборах. Трамп отметил, что жители США «больше не будут этого терпеть». Он также рассказал, что в Овальном кабинете слышат и поддерживают позицию наводнивших Вашингтон людей.

Ранее Трамп заявил о том, что вице-президент Майкл Пенс имеет право пересмотреть итоги, прошедших 3 ноября президентских выборов. По словам американского лидера, Пенс обладает всеми необходимыми полномочиями, чтобы признать недействительными выборщиков, которые были избраны мошенническим образом в спорных штатах.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.