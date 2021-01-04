Белый дом анонсировал выступление Трампа с «победной» речью

Белый дом анонсировал выступление президента США Дональда Трампа с победной речью в понедельник, 4 января, в Джорджии, где, согласно официальным данным, победу одержал его соперник Джо Байден. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно распространенному Белым домом ежедневному расписанию президента, Трамп будет работать с раннего утра до позднего вечера. У него запланировано много звонков и встреч. В 16:10 глава государства покинет Белый дом и отправится в Дэлтон, штат Джорджия, где проведет свой победный митинг в поддержку кандидатов-республиканцев во втором туре выборов в сенат США 5 января.

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Ранее газета The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США на президентских выборах, пересчитать голоса в его пользу. Отмечается, что об этом свидетельствует запись разговора главы Белого дома и Брэда Раффенспергера. В разговоре также принимал участие юрисконсульт вице-губернатора Райан Джермени.

20 ноября результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.