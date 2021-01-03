Стало известно о просьбе Трампа пересчитать голоса в ключевом штате в его пользу

Действующий американский лидер Дональд Трамп призывал вице-губернатора Джорджии, одного из ключевых штатов США на президентских выборах, пересчитать голоса в его пользу. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что об этом свидетельствует запись разговора главы Белого дома и Брэда Раффенспергера. В разговоре также принимал участие юрисконсульт вице-губернатора Райан Джермени.

По данным издания, Трамп говорит о нарушениях и резко критикует Раффенспергера. Как минимум, в одном случае слова американского лидера звучат как угроза. «Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, уголовное преступление, вы не можете этого допустить, это большой риск для вас и для Райана, вашего юриста. Я просто хочу найти 11 780 голосов, потому что мы выиграли», — утверждает президент.

20 ноября результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом действующего американского лидера Дональда Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.