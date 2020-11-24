В Мичигане утвердили победу Байдена

Счетная комиссия штата Мичиган, победа в котором приносит кандидату в президенты 16 голосов выборщиков, утвердила лидерство кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. Об этом сообщает Associated Press.

Четыре члена комиссии сертифицировали итоги голосования на президентских выборах в этом штате, согласно которым победу одержал демократ. В пользу сертификации итогов выборов высказались два члена комиссии из Демократической партии и один представитель Республиканской партии. Второй представитель республиканцев воздержался от голосования.

Байден опередил соперника, действующего главу государства Дональда Трампа с отрывом в 2,8 процентных пункта — больше, чем в других штатах, где американский лидер оспаривает результаты, таких как Джорджия, Аризона, Висконсин и Пенсильвания.

20 ноября результаты пересчета в штате Джорджия голосов, поданных на президентских выборах в США, подтвердили победу кандидата Байдена. Вторичной обработке подверглись более пяти миллионов бюллетеней во всех 159 округах штата. Республиканец набрал 2 462 857 голосов, Байден — 2 475 141.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.