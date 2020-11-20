Трамп назвал отказ признать итоги выборов местью за дело о сговоре с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал отказ признать победу на выборах главы государства демократа Джо Байдена местью за расследование о его связях с Россией в 2016 году. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник из окружения президента.

Отмечается, что Трамп знает о своем проигрыше, но специально откладывает процесс передачи власти Байдену. Таким образом он хочет отомстить демократам за то, что они инициировали расследование о сговоре Трампа с Россией, который якобы мог привести к его победе в 2016 году. Американский лидер считает, что это во многом смазало начало его президентства.

В это же время президент «залечивает душевные травмы» от поражения, продолжая пропускать важные мероприятия, в частности, первый за полгода брифинг специальной группы по борьбе с коронавирусом. 20 ноября же Трамп должен принять участие в виртуальном саммите АТЭС.

В апреле 2019 года специальный прокурор США Роберт Мюллер опубликовал доклад, в котором говорится, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, однако существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось.

Ранее сообщалось, что Трамп может попытаться изменить результаты прошедших выборов главы государства, переубедив законодательные собрания штатов при назначении выборщиков. Отмечается, что республиканские лидеры законодательного органа Мичигана должны посетить Белый дом 20 ноября. Они готовы выслушать то, что им хочет рассказать президент.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны.

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