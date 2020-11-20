Байден раскрыл планы насчет иска к администрации Трампа

Кандидат от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байден раскрыл планы насчет иска к администрации действующего лидера Дональда Трампа, которая не признает демократа избранным президентом. Его слова во время пресс-конференции приводит

«Мы этого не исключаем», — ответил Байден на вопрос о том, действительно ли он не исключает иска против администрации и Управления общих служб (GSA), которое должно дать «зеленый свет» на официальную передачу власти.

19 ноября сообщалось, что команда Трампа планирует вскоре закрыть свои иски по результатам выборов, когда коллегия выборщиков соберется в декабре.

До этого стало известно, что штаб Трампа отказался от большинства требований по иску, который был направлен на оспаривание результатов голосования в штате Пенсильвания. Иск был подан в новой редакции.

3 ноября в США прошли президентские выборы. В настоящее время еще продолжается подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу. По оценке СМИ, кандидат от Демократической партии США Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Он уже провозгласил себя избранным президентом США.

Трамп в свою очередь заявил, что Байден поторопился назвать себя новым лидером страны. Он указал, что выборы официально еще не закончились, а результаты будут обжалованы в суде.