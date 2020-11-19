Макрон обсудил ситуацию в Карабахе с Алиевым и Пашиняном

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном. Он провел переговоры по видеосвязи в четверг, 19 ноября, сообщается на сайте Елисейского дворца.

В ходе переговоров Макрон заявил о желании предпринять меры для защиты религиозного и культурного наследия Карабаха.

«Президент республики обсудил с ними приоритеты Франции после прекращения огня 9 ноября. Окончание боевых действий должно позволить возобновить добросовестные переговоры с целью защиты населения Нагорного Карабаха и обеспечить возвращение десятков тысяч людей, которые покинули свои дома в последние недели, в условиях безопасности», — говорится в коммюнике.

Также французский лидер напомнил об усилиях Франции по оказанию гуманитарной помощи.

Ранее во Франции захотели признать независимость Нагорного Карабаха. Сенат Франции рассмотрит резолюцию с призывами к властям страны признать независимость НКР.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.