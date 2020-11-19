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Лавров рассказал об уязвленном самолюбии США и Франции из-за Карабаха

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: пресс-служба МИД РФ

Россия видит у США и Франции уязвленное самолюбие из-за мирного соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом глава российского МИД Сергей Лавров рассказал в интервью RT.

По его словам, нельзя сказать, что ситуация была разрешена вообще без участия США или Франции. «Позиция трех сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] — России, США и Франции — (...) в пользу незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня все-таки политически, психологически воздействовала на ситуацию», — отметил министр. Он считает, что это сыграло важную роль в том, что договоренность между лидерами Армении, Азербайджана и России была достигнута и работает.

«Но в целом (...) в моих контактах с американскими и французскими коллегами, равно как и в контактах президента [Франции Эммануэля] Макрона с президентом [России Владимиром] Путиным по теме Нагорного Карабаха за последние дни явно все-таки проскальзывает такое уязвленное самолюбие», — добавил Лавров.

Глава МИД подчеркнул, что каждая минута продолжавшихся в Карабахе боев уносила жизни людей. В этой ситуации выдвигать претензии о том, что Москва не связывалась с Вашингтоном и Парижем и не согласовывала с ними формулировки, «просто некорректно и неэтично с точки зрения человеческой морали», добавил Лавров.

Ранее США и Франция захотели от России большей ясности по ситуации в Нагорном Карабахе, а также о роли Турции в прекращении боев.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы: их подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией. Также на азербайджанской территории создается российско-турецкий центр мониторинга, который будет следить за соблюдением перемирия.

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