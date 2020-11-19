Во Франции захотели признать независимость Нагорного Карабаха

Сенат Франции рассмотрит резолюцию с призывами к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщил сенатор от партии «Республиканцы» Брюно Ретайо в своем Twitter.

«Только независимость [Нагорного Карабаха] может надежно гарантировать права и свободы населения Нагорного Карабаха перед лицом турецкого исламистского экспансионизма», — написал Ретайо.

Документ будет рассмотрен сенатом 25 ноября. Как отмечает ТАСС, резолюции носят рекомендательный характер. Французские власти могут принять их к сведению, однако выполнять не обязаны.

Ранее парламент Нидерландов призвал правительство страны предложить на уровне Евросоюза санкции против президента Азербайджана Ильхама Алиева. Предполагается, что меры затронут не только родственников Алиева, но и ключевых участников азербайджанского наступления, а также сирийских боевиков, переправленных в страну для участия в войне против Армении.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.