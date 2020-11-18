В Азербайджане рассказали о полном уничтожении территорий Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу о полном уничтожении территорий Нагорного Карабаха. Информация доступна на сайте министерства.

Байрамов подчеркнул, что на территории Нагорного Карабаха была разрушена вся инфраструктура. По его словам, в регионе действовали незаконные вооруженные формирования, был нанесен урон окружающей среде и памятникам культуры.

Министр сообщил о необходимости масштабных восстановительных работ на территории региона и объявил о намерении сотрудничать с международными организациями в этой сфере.

17 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе. Он отметил, что иски о возмещении ущерба будут поданы в международные суды.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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