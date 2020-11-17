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Алиев потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе

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Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении компенсацию за разрушения в Нагорном Карабахе. Об этом пишет ТАСС.

«Это центр города Джебраил. Все разрушено, ни одного целого здания не оставили, только военную часть отстроили. Остальную инфраструктуру, включая жилые дома, школы, общественные здания, все буквально разрушили. Они за все ответят в международных судах», — заявил Алиев.

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов также обвинил Армению в «экологическом терроре» в Нагорном Карабахе. По его словам, был осуществлен «геноцид против природы, биоразнообразия региона». Керимов завил, что министерство направило обращения в секретариаты соответствующих международных конвенций. Об этом сообщает «Sputnik Азербайджан».

9 ноября Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан через суд заставит Армению заплатить за ущерб, нанесенный инфраструктуре Нагорного Карабаха и имуществу азербайджанских граждан. Президент также сообщил о привлечении международных экспертов к оценке этого ущерба.

9 ноября лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление, предполагающее прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Стороны конфликта останавливаются на занятых ими позициях. Азербайджан получит контроль над территориями Агдамского, Газахского, Кельбаджарского и Лачинского районов. В регион войдут российские миротворцы. Подразделения будут развернуты вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, который соединяет Нагорный Карабах с Арменией.

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