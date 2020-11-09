Азербайджан через суд заставит Армению заплатить за разрушения в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью BBC News заявил, что Азербайджан через суд заставит Армению заплатить за ущерб, нанесенный инфраструктуре Нагорного Карабаха и имуществу азербайджанских граждан. Текст интервью доступен на сайте президента.

«Мы пригласим международных экспертов для оценки ущерба, нанесенного нашей экологии, инфраструктуре, гражданским лицам, потерявшим жилье, нашему государству и нашему историческому наследию. После этого, конечно, будут судебные процессы, иски против армянского государства, и мы уже к этому готовимся», — заявил Алиев и добавил, что Азербайджан восстановит разрушенную инфраструктуру на территории Карабаха.

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Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в своем аккаунте в Twitter также обвинил Армению в «экологическом терроре», отметив, что на территории Нагорного Карабаха были уничтожены древние леса и истреблены животные.

8 ноября министр образования, науки и культуры непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республика Арцах) Лусине Караханян сообщила, что в ходе войны в Карабахе было разрушено более 70 школ и 10 детских садов.

Территориальный конфликт в регионе резко обострился 27 сентября, после того как Азербайджан объявил о провокациях с армянской стороны и начал наступление. С тех пор стороны трижды договаривались о прекращении огня, но каждый раз эти договоренности не соблюдались. Последний согласованный режим прекращения огня вступил в силу 26 октября.