Российские военкоры рассказали о «месиве» в районе ключевого города Карабаха

Российские военкоры опровергли очередное заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии ключевого города Нагорного Карабаха — Шуши. О том, что на самом деле происходит в том районе, они рассказали в Telegram-канале Wargonzo.

На подступах к Шуши действительно уже несколько дней идут ожесточенные бои, и «ставить точку в этой истории слишком рано и опрометчиво», сообщают журналисты. Инициатива постоянно переходит то к войскам Азербайджана, то к объединенным силам Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах), иногда это происходит несколько раз за час. При этом обе стороны уже выдохлись.

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В целом о происходящем можно говорить как о «месиве и мраке», говорится в сообщении. «Артиллерия Арцаха продолжает перемалывать азербайджанские колонны в "Адском ущелье" (речь идет об ущелье в окрестностях Шуши, которое открывает возможность прямого наступления на столицу НКР Степанакерт — прим. «Ленты.ру»). Диверсионные группы и штурмовые отряда беспрерывно атакуют высоты и подступы к Шуши», — рассказали в Wargonzo.

Это не первый случай, когда российские военкоры опровергают заявления Алиева о взятии стратегически важных населенных пунктов Карабаха. В начале октября автор проекта WarGonzo Семен Пегов корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц уличили Баку в распространении фейков о переходе под его контроль города Гадрут.

В Армении уже официально опровергли информацию о взятии Шуши. Два дня назад в Баку уже заявляли о переходе под свой контроль ключевого города Карабаха, открывающего возможности для прямого обстрела столицы НКР Степанакерта и захвата трассы, соединяющей НКР и Армению.

Линия фронта подошла вплотную к Шуши в конце октября. В Минобороны Арцаха рассказали, что в ночь на воскресенье, 8 ноября, велись активные бои на юго-восточном участке фронта и в районе города. Баку предпринял множество попыток наступления, нанес ракетные удары по Степанакерту и Шуши.