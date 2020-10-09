Российские военкоры оспорили заявление Алиева о взятии территорий в Карабахе

Российский военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц оспорил заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии территорий Нагорного Карабаха, в том числе поселка Гадрут. В своем Telegram-канале он опубликовал фотографию, снятую в населенном пункте.

«Кто-кто там взял Гадрут?» — подписал снимок Коц, на котором он вместе с автором проекта WarGonzo Семеном Пеговым запечатлен у въезда в Гадрут.

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В Telegram-канале WarGonzo также сообщается, что команда проекта только что вернулась из поселка, и он находится под контролем Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Арцаха).

Ранее Алиев в обращении нации заявил, что ряд населенных пунктов в Нагорном Карабахе взяты под контроль республиканскими войсками. Он также подчеркнул, что азербайджанцы не смирятся «с оккупацией территории своей страны». По словам Алиева, у Армении есть последний шанс вернуться к формату переговоров и вывести войска из Нагорного Карабаха.

В конце сентября в Нагорном Карабахе начались военные столкновения. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявлял, что ему удалось занять семь сел, находившихся под контролем соперника. Армения эту информацию отрицает. При этом президент НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.