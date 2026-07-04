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13:02, 4 июля 2026Силовые структуры

Раскрыто прошлое подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти

Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти ранее был судим за разбой
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал «Ирина Волк»

Задержанный по подозрению в убийстве 12-летней девочки в Ленобласти ранее был судим за разбой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В публикации отмечается, что жена подозреваемого подтвердила задержание и рассказала каналу, что в день убийства 12-летней Миланы ее супруг пришел домой в 19 часов. Также женщина отметила, что мужчина изменял ей.

Согласно данным канала, заместитель председателя СНТ «Захожье-2» описал подозреваемого, как одного из тех редких людей, от которых окружающие никогда не видели агрессии.

Подозреваемый в расправе над ушедшей за грибами в Ленинградской области 12-летней школьницей Миланой признал свою вину. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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