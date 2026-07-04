Генерал прокомментировал возможность использования Москвой ядерного оружия

Генерал Ходжес: Нет шансов, что Москва использует ядерное оружие на Украине

Бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что «нет никаких шансов», что Россия использует ядерное оружие в конфликте на Украине. Об этом информирует Kyiv Post.

Генерал отметил, что у РФ есть возможность применить ядерное оружие, поэтому Киев должен отнестись к данному вопросу серьезно. Он думает, что нет никаких шансов, что Москва использовала бы это против Украины или где-либо еще, «если только не возникнет прямая, экзистенциальная угроза самой России».

Командующий армией США в Европе и Африке, командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью покинет свой пост этим летом.