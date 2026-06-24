The Atlantic: Командующий армией США в Европе и Африке Донахью уйдет в отставку

Командующий армией США в Европе и Африке, командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью покинет свой пост этим летом. Об этом сообщил журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

Уточняется, что уход американского генерала связан с текущими кадровыми чистками в Пентагоне, которые инициировал глава военного ведомства Пит Хегсет. По словам собеседников издания, министр обороны США «пытается вытеснить» в том числе тех, кто причастен к катастрофическому выходу сил США из Афганистана в 2021 году. В материале отмечается, что Донахью был последним американским военнослужащим, покинувшим Афганистан.

В июле прошлого года Кристофер Донахью заявил, что НАТО и ее союзники имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, часть имеющегося у НАТО плана включает в себя использование платформы ИИ MSS компании Palantir, способной обрабатывать огромные объемы данных и быстро анализировать информацию.