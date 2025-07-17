«Мы уже спланировали». НАТО грозится стереть Калининградскую область с лица земли в неслыханные сроки. Что об этом известно?

Колесник раскритиковал слова Донахью о возможности НАТО уничтожить Калининград

Калининградской области пригрозили уничтожением в неслыханные сроки. Соответствующее заявление сделал командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью. По его словам, сейчас НАТО и ее союзники как никогда имеют для этого все возможности.

Мы уже это спланировали и уже разработали Кристофер Донахью генерал

Для реализации этой задумки уже существует план под названием Eastern Flank Deterrence Line. Он, по словам генерала, направлен на усиление военно-промышленного потенциала и взаимодействие участников альянса. Уточняется, что партнеры по организации планируют активизировать совместные усилия по разработке общих стандартов, имеющих отношение к базам данных, ракетным пусковым установкам и облачным системам. Все это планируется организовать для якобы противодействия «российской угрозе».

Генерал заявил об окружении региона со всех сторон

Как указал Донахью, Калининградская область окружена со всех сторон странами-членами НАТО. Это позволит американской армии и ее союзникам «стереть ее с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли сделать».

Кристофер Донахью (слева) Фото: AP

Помощь в реализации задумки, добавил он, окажет использование платформы искусственного интеллекта Maven Smart System компании Palantir, которая может обрабатывать большие объемы данных и быстро анализировать информацию.

В России на эти заявления ответили словами «кишка тонка»

Угрозы командующего армией США в Европе и Африке прокомментировал депутат Госдумы от Калининградской области, член комитета ГД по обороне Андрей Колесник.

Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка Андрей Колесник депутат Госдумы

Национальный парк "Куршская коса" в Калининградской области Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Медведев предлагает ударить по Западу, в Кремле его озабоченность ситуацией назвали оправданной

О нарастающем между Западом и Россией напряжении высказался зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, который допустил превентивные удары по западным странам в рамках противостояния.

«Для западных элит независимая, сильная Россия всегда была исторической аномалией. И очень убедительным опровержением их "цивилизационного превосходства"», — подчеркнул он, добавив, что «надо вести себя соответственно» и «отвечать по полной программе».

Комментируя эти слова экс-президента России, представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что РФ находится в конфронтационном и милитаристски настроенном окружении, из-за чего слова Медведева вполне оправданны. Он также отметил опыт бывшего главы государства, благодаря которому он может высказывать свою точку зрения на этот счет. «Дмитрий Анатольевич имеет богатейший опыт: он был президентом России, занимает весьма ответственный пост в настоящее время. Разумеется, он высказывает свои точки зрения», — подытожил пресс-секретарь лидера РФ.