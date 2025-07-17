Зампред СБ Медведев: Россия должна отвечать Западу, допустимы превентивные удары

Россия должна по полной программе отвечать Западу, в рамках противостояния допустимы и превентивные удары. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его заявление опубликовано во «ВКонтакте».

По словам политика, «в крови» Запада до сих пор содержатся вероломство и ложное убеждение о собственном превосходстве над другими геополитическими центрами силы.

«Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится – и наносить превентивные удары», — допустил Медведев. Он отметил, что все действия России направлены на защиту справедливого мироустройства, сложившегося после потсдамской конференции.