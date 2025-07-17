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10:35, 17 июля 2025Россия

Медведев допустил превентивные удары России по Западу

Зампред СБ Медведев: Россия должна отвечать Западу, допустимы превентивные удары
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Россия должна по полной программе отвечать Западу, в рамках противостояния допустимы и превентивные удары. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, его заявление опубликовано во «ВКонтакте».

По словам политика, «в крови» Запада до сих пор содержатся вероломство и ложное убеждение о собственном превосходстве над другими геополитическими центрами силы.

«Нам надо вести себя соответственно. Отвечать по полной программе. А понадобится – и наносить превентивные удары», — допустил Медведев. Он отметил, что все действия России направлены на защиту справедливого мироустройства, сложившегося после потсдамской конференции.

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