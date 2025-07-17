Медведев назвал денацификацию Украины долгосрочной работой с ее населением

Денацификация Украины будет представлять собой работу с населением страны. Этот процесс разъяснил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Дебандеризация — не месть, а долгосрочная работа с общественным сознанием, с исторической памятью. Народы наших стран и многих государств постсоветского пространства связывает общая историческая судьба», — написал он.

Политик подчеркнул, что это наследие создает большой потенциал для сотрудничества и совместного развития России и Украины.

Ранее Медведев заявил, что в случае отказа от прямых переговоров, которые могут привести к миру, Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции. По его словам, у Киева осталась последняя возможность сохранить государственность после окончания боевых действий.