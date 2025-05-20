Медведев назвал два пути для Украины

Медведев: При отказе от мира Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции

В случае отказа от прямых переговоров, которые могут привести к миру, Украину ждет путь к безоговорочной капитуляции. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

По словам политика, у нынешних властей Украины осталась последняя возможность сохранить после окончания боевых действий какую-то государственность или международную правосубъектность, обретя шанс на мирное развитие. Поэтому, подчеркнул он, Россия готова к диалогу без предварительных условий, но с учетом ситуации на земле и ранее озвученных предложений. Медведев считает, что такие переговоры могут привести к миру.

При этом он добавил, что для Киева есть и другой путь. «Это путь безоговорочной капитуляции. Такая формула мира в международном праве тоже существует. Если сказать прямо, многим в нашей стране она нравится куда больше», — сказал зампред Совбеза.

В ходе выступления Медведев также заявил, что в данный момент на Украине нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора с Россией, что является большой проблемой для прогресса в урегулировании конфликта.

Тем не менее, ранее политик выразил уверенность, что перемирие России и Украины обязательно состоится, несмотря на высокий градус взаимной ненависти между странами. Он напомнил, что аналогичного мнения придерживается и российский президент Владимир Путин.