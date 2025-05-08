Медведев: Перемирие с Украиной состоится, несмотря на высокий градус ненависти

Перемирие России с Украиной состоится, несмотря на напряжение, которое наблюдается сейчас. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на встрече с писателями, создающими произведения о специальной военной операции (СВО).

Медведев напомнил, что прежде такое же мнение высказывал президент России Владимир Путин. «Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно и примирение состоится когда-нибудь», — заявил зампред Совбеза.

Он отметил, что такое положение вещей понимают все стороны, поскольку таковы исторические законы.

Ранее Медведев заявил о необходимости оторвать российских детей от зарубежных произведений типа «Гарри Поттера». Он заявил, что подобная литература не имеет никакого отношения к отечественному подрастающему поколению.