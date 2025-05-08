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19:34, 8 мая 2025Россия

Российских детей захотели оторвать от «Гарри Поттера»

Медведев: «Гарри Поттер» не имеет отношения к российским детям
Александра Качан (Редактор)

Кадр: фильм «Гарри Поттер»

«Гарри Поттер» и другие подобные произведения не имеют отношения к российским детям, поэтому необходимо поработать над отечественной детской литературой. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время встречи с авторами произведений о спецоперации, передает «РИА Новости».

Медведев выразил желание оторвать подрастающее поколение от серии книг о мальчике-волшебнике английской писательницы Джоан Роулинг. «Я не говорю, что это плохо, я далек от того, чтобы осуждать конкретные произведения иностранных авторов, в принципе, достаточно талантливые, может быть. Но которые никакого отношения ни к нашей жизни, ни к их будущему не имеют», — объяснил он.

Политик добавил, что обычно детей трудно отвлечь от развлекательных произведений более серьезными, однако во время драматичных событий, которые переживает Россия в связи со спецоперацией, «даже ребенок будет читать то, что на самом деле актуально».

Ранее Медведев заявил, что Европе следует помнить о судьбе нацистской Германии и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера.

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