Медведев: Европа должна помнить о судьбе нацистской Германии

Европа должна помнить о судьбе нацистской Германии и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X, комментируя кадры со встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить», — написал Медведев.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию 4 мая. Его официальный визит приурочен к 80-летию Победы.

Ранее сообщалось, что Медведев и Бермудес провели встречу. Темой их разговора стала борьба с современными практиками неоколониализма.