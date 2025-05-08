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09:17, 8 мая 2025Россия

Медведев напомнил Европе о судьбе Гитлера

Медведев: Европа должна помнить о судьбе нацистской Германии
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Европа должна помнить о судьбе нацистской Германии и фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в социальной сети X, комментируя кадры со встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

«Мы рады видеть друзей, которые присоединяются к нам в праздновании 80-й годовщины сокрушительного поражения нацистской Германии. Это то, что европейские комнатные собачки, помогающие сегодняшним тифозным неонацистским вшам, должны помнить», — написал Медведев.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию 4 мая. Его официальный визит приурочен к 80-летию Победы.

Ранее сообщалось, что Медведев и Бермудес провели встречу. Темой их разговора стала борьба с современными практиками неоколониализма.

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