Президент Кубы прибыл в Россию

ТАСС: Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Санкт-Петербург

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию с официальным визитом, приуроченным к 80-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию кубинского лидера.

По информации российского информационного агентства, Мигель Диас-Канель Бермудес приехал в Санкт-Петербург. Перед визитом в Россию кубинский лидер заявил, что для него возможность побывать на Красной площади в Москве во время празднования 80-летия Победы является честью.

Перед этим в Словакии подтвердили намерение премьер-министра Роберта Фицо приехать в Москву 9 Мая.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая.