Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 4 мая 2025Мир

Президент Кубы прибыл в Россию

ТАСС: Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Санкт-Петербург
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл в Россию с официальным визитом, приуроченным к 80-летию Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию кубинского лидера.

По информации российского информационного агентства, Мигель Диас-Канель Бермудес приехал в Санкт-Петербург. Перед визитом в Россию кубинский лидер заявил, что для него возможность побывать на Красной площади в Москве во время празднования 80-летия Победы является честью.

Перед этим в Словакии подтвердили намерение премьер-министра Роберта Фицо приехать в Москву 9 Мая.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что поедет в Москву на 9 Мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В аэропорту Петрозаводска ввели ограничения

    Интенсивность ударов ВСУ по Кинбурнской косе объяснили

    Стало известно о планах передать Украине еще два ЗРК Patriot

    Украинские войска впервые вступили в бой со своими заградотрядами

    Китай заявил о планах поддерживать многополярность мира вместе с Россией

    Поезда столкнулись на вокзале в европейской стране

    Напавшая на Кадышеву россиянка объяснилась

    Российские войска уничтожили технику и склад ВСУ в районе Славянска

    Армия США занялась созданием новых мобильных подразделений на случай конфликта с Китаем

    Президент Кубы прибыл в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости