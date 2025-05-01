Вучич подтвердил, что поедет в Москву на 9 Мая

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения парада Победы. Его слова приводит газета «Вечерне новости».

«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <...> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — констатировал он.

Вучич также заявил, что Сербия не свернет с европейского пути, при этом он сам «готов принять любые санкции», которые последуют, если он все-таки решится посетить Москву.

«Я сказал [президенту России Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 Мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич сообщил о признался, что подвергается давлению из-за анонсированной им поездки в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил он.