Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:48, 1 мая 2025Мир

Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая

Вучич подтвердил, что поедет в Москву на 9 Мая
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая, несмотря на угрозы со стороны представителей Евросоюза ввести санкции в случае посещения парада Победы. Его слова приводит газета «Вечерне новости».

«У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. <...> Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема — это вот эта», — констатировал он.

Вучич также заявил, что Сербия не свернет с европейского пути, при этом он сам «готов принять любые санкции», которые последуют, если он все-таки решится посетить Москву.

«Я сказал [президенту России Владимиру] Путину, что приеду в Россию 9 Мая. Данное слово обязывает меня, я дал его своему народу, всем», — сказал сербский лидер.

Ранее Вучич сообщил о признался, что подвергается давлению из-за анонсированной им поездки в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. «Мне кажется, что небо вот-вот рухнет мне на голову», — отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ввел санкции против Арестовича

    В мае на Землю упадет «Космос-482»

    Сафронов заявил о важной роли портрета Трампа в восстановлении связей между США и Россией

    Хоккеиста «Салавата» унесли со льда на носилках во время матча с «Локомотивом»

    Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая

    Зеленский ввел санкции против 76 россиян

    При атаке дрона ВСУ в Званном пострадал мужчина

    В Верховной Раде поблагодарили моделей OnlyFans

    Петросян возмутился новостями о себе

    В налете на рынок в Херсонской области участвовали 30 украинских FPV-дронов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости