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16:56, 20 мая 2025Россия

Медведев назвал большую проблему для урегулирования конфликта с Украиной

Медведев: На Украине сейчас нет уполномоченных на заключение мирного договора
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

На Украине в данный момент нет лиц, уполномоченных на заключение мирного договора, что является большой проблемой для прогресса в урегулировании конфликта. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), трансляция которого ведется на сайте мероприятия.

«Не раз говорилось, что среди основного набора действующих лиц украинского режима отсутствуют лица, которые уполномочены на заключение мирного договора. А это большая проблема», — сказал он.

При этом политик подчеркнул, что у Киева есть последняя возможность сохранить государственность, однако в случае отказа от мира Украину ждет путь безоговорочной капитуляции.

Ранее Медведев выразил уверенность, что перемирие России и Украины состоится, несмотря на высокий градус взаимной ненависти, которая наблюдается сейчас. Он напомнил, что аналогичного мнения придерживается и российский президент Владимир Путин.

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