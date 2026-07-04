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13:24, 4 июля 2026Россия

Бывший премьер Украины решил выдвигаться в Госдуму

Бывший и.о. премьера Украины Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от «Справедливой России»
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Kosarev / AP

Бывший исполняющий обязанности премьер-министра Украины в 2014 году Сергей Арбузов будет выдвигаться в Госдуму от «Справедливой России». Об этом заявили в партии, сообщает РИА Новости.

«По группе новых территорий, также Крыма и Севастополя, будет выдвигаться известный украинский политик, в прошлом — глава Нацбанка, впоследствии — первый заместитель председателя правительства Украины», — сказал источник агентства.

Ранее съезд «Единой России» выдвинул кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва. В пятерку лидеров списка партии вошли глава МИД России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, военный корреспондент Евгений Поддубный, уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, начальник Главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

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