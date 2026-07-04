Российские компании задумались об организации обнаружения и отражения атак БПЛА

Шохин: Российские компании обсуждают с властями организацию отражения атак БПЛА

Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения на дальних подступах атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на промышленные предприятия. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, сообщает ТАСС.

«Соединение усилий промышленных предприятий, Министерства обороны, регионов здесь очень важно. И, может быть, здесь действительно вот это объединение усилий потребует ряда новых инструментов. Каких? Ну, пока мы в стадии обсуждения», — сказал он.

По его словам, компании самостоятельно не могут решить проблему обеспечения надежной защиты от воздушных атак. Шохин напомнил, что обсуждал этот вопрос на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге.