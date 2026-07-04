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11:31, 4 июля 2026Россия

ВСУ атаковали нефтяной терминал в российском городе

Беглов: ВСУ атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по территории нефтяного терминала в Санкт-Петербурге. Об этом в своем канале на платформе «Макс» сообщил глава города Александр Беглов.

«Удар пришелся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе города. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет», — уточнил он.

Беглов подчеркнул, что дежурные системы противовоздушной обороны сбили над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью 72 дрона, одни из которых упал в Петергофе. В ходе случившегося никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА. Власти города рекомендовали жителям оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены беспилотной опасности.

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