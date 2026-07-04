Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

Губернатор Петербурга Беглов сообщил об атаке БПЛА на город

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы региона, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Беглов порекомендовал жителям северной столицы оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА. Он также отметил, что возможны перебои мобильного интернета.

Ранее 4 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Белгороду.