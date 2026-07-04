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09:20, 4 июля 2026Россия

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА

Губернатор Петербурга Беглов сообщил об атаке БПЛА на город
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: РИА Новости

Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военного назначения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Александр Беглов.

По словам главы региона, работают средства противовоздушной обороны (ПВО). Беглов порекомендовал жителям северной столицы оставаться в своих домах и не выходить на улицу до отмены опасности БПЛА. Он также отметил, что возможны перебои мобильного интернета.

Ранее 4 июля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Белгороду.

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