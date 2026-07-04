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01:36, 4 июля 2026Россия

ВСУ ударили ракетами по российскому городу

Демидов: ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду, пострадали объекты инфраструктуры
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Telegram-канал мэра Белгорода Валентина Демидова

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли очередной ракетный удар по Белгороду. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением. На местах работают аварийные бригады и устраняют все последствия.

«К счастью, информации о пострадавших к этому моменту нет», — добавил Демидов.

Специалисты поводят обходы пострадавших районов, фиксируют ущерб и помогают жителям.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков прокомментировал ситуацию с электроснабжением на полуострове из-за атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ.

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