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21:26, 3 июля 2026Россия

Ситуацию с электроснабжением курортного региона России назвали сложной

Крючков: Из-за атак ВСУ полностью или частично обесточены более 10 районов Крыма
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Из-за ежедневных атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) на энергетическую систему Крыма, ситуация с энергоснабжением полуострова остается сложной. Об этом в Telegram-канале заявил советник главы российского курортного региона по информационной политике Олег Крючков.

На данный момент полностью или частично обесточены более десяти районов полуострова. Специалисты круглосуточно ведут ремонтные работы, восстанавливают подстанции и линии электропередачи.

«Вместе с Вами мы проходили любые трудности и блокады. Выстоим и победим и сейчас! Крым — это мы!», — добавил Крючков.

Советник также отметил, что сроки восстановления подачи электроэнергии могут варьироваться от нескольких часов до суток.

Ранее в Крыму были зафиксированы массовые вбросы с призывами уезжать с полуострова, лживые сообщения появлялись в различных чатах.

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