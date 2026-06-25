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15:51, 25 июня 2026Россия

В атакованном ВСУ курортном регионе России заявили о вбросах с призывами уезжать

Советник Крючков заявил о массовых вбросах с призывами уезжать из Крыма
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Крыму после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) зафиксировали массовые вбросы с призывами уезжать с полуострова. Об этом заявил в Telegram-канале советник главы российского курортного региона по информационной политике Олег Крючков.

Он предупредил граждан, что лживая информация появляется в различных чатах. Крючков подчеркнул, что не нужно этому всему доверять.

«Проходил такие истории с четырнадцатого года. Энергетическая, водная, транспортная... каких блокад только не было!» — поделился чиновник.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что взрослый и ребенок стали жертвами ночной атаки ВСУ в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе. Еще два человека получили ранения. Глава республики пообещал, что родственникам жертв будет оказана вся необходимая помощь.

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