Взрослый и ребенок стали жертвами ночной атаки ВСУ на курортный регион России

Глава Крыма Аксенов сообщил о двух жертвах ночной атаки ВСУ на Крым

Два человека стали жертвами ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе Крыма. Об этом сообщил глава курортного региона Сергей Аксенов в Telegram.

По его словам, речь идет о взрослом и ребенке. Еще двое пострадали. «Выражаю самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших, разделяю вашу скорбь и боль. Желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Аксенов.

Он заверил, что власти республики окажут всю необходимую помощь раненым и семьям жертв.

Ранее сообщалось, что после ночной атаки ВСУ в Краснодарском крае загорелась Полтавская нефтебаза. На месте работают все оперативные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала.

По данным Минобороны России, в ночь на 25 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 269 украинских беспилотников. Дроны уничтожены в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской и Тульской областях, в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму, а также над акваторией Черного моря.

